Jugendlicher tot aus Altmühl geborgen – Polizei nennt erste Details

Ein Angler beobachtete, wie ein Jugendlicher in die Altmühl ging und den Fluss nicht wieder verließ. Am Tag darauf wurde seine Leiche gefunden.

Am späten Sonntagnachmittag wurde ein Jugendlicher im oberbayerischen Eichstätt tot aus der Altmühl geborgen. Ein Angler habe ihn laut Polizei am Samstag dabei beobachtet, wie er zu Fuß in den Fluss ging. Weil er den Jugendlichen nicht auf der anderen Flussseite entdeckte, wählte er den Notruf. Polizei und Feuerwehr suchten nach dem 15-Jährigen – zunächst ergebnislos.

Toter in Eichstätt gefunden: Mutter meldete Sohn als vermisst

Nach Angaben einer Polizeisprecherin meldete eine Mutter am Sonntagmittag ihren 15-jährigen Sohn als vermisst. Daraufhin weitete die Polizei die Suchmaßnahmen aus, unter anderem mit Tauchern und einer Unterwassersonde.

Am Nachmittag wurde dann die Leiche eines männlichen Jugendlichen geborgen. Nach Erkenntnissen der Polizei handelt es sich zweifelsfrei um den vermissten 15-Jährigen. Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Die Leiche des Jugendlichen soll obduziert werden. Die Polizei erhofft sich weitere Details zu den Todesumständen.

Leiche in Eichstätt: Polizei geht nicht von Suizid oder Fremdverschulden aus

"Wir gehen nicht von Suizid oder Fremdverschulden aus", sagte die Polizeisprecherin gegenüber dem Donaukurier. Alles Weitere wäre Spekulation.