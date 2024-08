Arbeiter stirbt bei Gerüstunfall in München

In München ist es am Donnerstagnachmittag zu einem schweren Betriebsunfall gekommen. Laut Bericht der Polizei München ist gegen 14.43 Uhr ein etwa 40 Meter hohes Gerüst einer Großbaustelle im Stadtteil Milbertshofen eingestürzt. Ein Arbeiter wurde durch die große Last des eingestürzten Gerüstes eingeklemmt und verstarb noch an der Unfallstelle. Das Kommissariat 13, zuständig für Betriebsunfälle, ermittelt.

Was genau den Einsturz ausgelöst hat, ist zum jetzigen Zeitpunkt ungeklärt. Auch die Personalien des Verstorbenen stehen noch nicht fest. Das eingestürzte Baugerüst war nach Polizeiangaben innerhalb eines anzufertigen Aufzugschachtes angebracht. „Zum Unfallzeitpunkt waren insgesamt vier Gerüstbauer und ein Bautechniker mit Arbeiten am Baugerüst beschäftigt“, berichten die Ermittler, „als das Baugerüst in sich zusammenbrach, gelang es vier der Arbeiter, sich noch rechtzeitig aus dem Gefahrenbereich zu retten.“ Zwei Arbeiter hätten leichte bis mittelschwere Verletzungen erlitten.

Baustellenunfall in München: Drei Bauarbeiter im Krankenhaus

Drei Gerüstbauer seien mit dem Notarzt ins Krankenhaus gebracht worden, heißt es im Polizeibericht. Zwei der drei Verletzten seien nach ambulanten Behandlungen wieder entlassen worden. „Mehrere Bauarbeiter, die das Unfallgeschehen mitbekommen haben, mussten im Anschluss vom hinzugezogenen Kriseninterventionsteam betreut werden.“

Die Bergung des Verstorbenen war zunächst nicht möglich. Erst am Freitag konnten die Einsatzkräfte beginnen, nachdem der Bauschacht abgesichert und gestützt wurde. Insgesamt waren mehrere Streifenwägen, die Feuerwehr und Rettungskräfte am Einsatz beteiligt.

Bereits im vergangenen Jahr hatte es im Münchener Stadtteil Giesing einen Gerüsteinsturz gegeben. Damals wurde glücklicherweise nur ein Mann leicht verletzt. Die Gerüstbaustangen hatten sich während eines Sturms gelöst und durch die Windschutzscheibe des darunter parkenden Autos gebohrt. Obwohl der Mann im Auto gesessen hatte, zog er sich lediglich leichte Verletzungen am Finger zu.