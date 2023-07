Betrunkener schläft im alten Kinderzimmer: Polizei ermittelt

Weil er im Rausch Sehnsucht nach seinem alten Kinderzimmer gehabt habe, hat ein Mann in der Oberpfalz in seinem früheren Elternhaus übernachtet.

Die neuen Bewohner des Hauses in Amberg hätten den 37 Jahre alten Sohn der Vormieterin am frühen Morgen im Bett entdeckt und geweckt, teilte die Polizei am Montag mit. Der Mann habe das Haus am Sonntag aber nur widerwillig verlassen. Der 37-Jährige war durch die Haustür ins Haus gekommen, die zwar zugezogen, aber nicht abgeschlossen war. Die Polizei ermittelt nun wegen Hausfriedensbruchs.

(dpa)