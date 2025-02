Fahrräder im Wert von mehr als 100.000 Euro gestohlen

Einbrecher haben bei einem Fahrradhändler im oberbayerischen Landkreis Miesbach Fahrräder im Wert eines niedrigen sechsstelligen Betrags gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, drangen die Einbrecher am Dienstag über ein mehrere Meter hohes Fenster in die Räume in Hausham ein. Sie entwendeten zahlreiche Räder und transportierten sie nach derzeitigem Ermittlungsstand mit einem Fahrzeug ab.

Ähnliche Einbrüche wurden laut Polizei zuletzt aus Geretsried (Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen) und Töging am Inn (Landkreis Altötting) gemeldet. Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht, werde derzeit ermittelt. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.