Pflanzenschutzmittel aus Märkten gestohlen: Diebe geschnappt

Nach Einbrüchen in Agrarmärkte in ganz Deutschland ist eine bundesweit aktive Diebesbande geschnappt worden.

Sie soll vor allem Pflanzenschutzmittel in Niedersachsen, Hessen, Bayern, Nordrhein-Westfalen sowie Thüringen gestohlen und dann im Ausland weiterverkauft haben. Gegen die internationale Gruppe war bereits seit März ermittelt worden, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der Ermittlungserfolg gelang der Polizei in Osnabrück und im Emsland.

Am Mittwoch nun wurden nach einem Einbruch in Reichenberg (Bayern) drei Männer im Alter von 26 bis 33 Jahren in Würzburg gestellt. Ihnen werden insgesamt 13 Taten in den fünf Bundesländern vorgeworfen. Die Schadenssumme soll bei rund 650.000 Euro liegen. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des schweren Bandendiebstahls.

Nach Angaben der Polizei kam es bei der Festnahme in Würzburg zu einer Verfolgungsjagd. Doch die Flucht der Männer sei schnell beendet gewesen, weil sie mit ihrem Wagen auf einem Feldweg einen Unfall hatten. Am Samstag sollen die Männer in Osnabrück einem Haftrichter vorgeführt werden.

(dpa)