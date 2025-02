Drogen und Waffen bei Durchsuchungen entdeckt

In mehreren Wohnungen im Allgäu haben Polizisten bei Durchsuchungen Drogen und Waffen gefunden. Einsatzkräfte durchsuchten am Dienstag und Donnerstag die Wohnungen von Verdächtigen im Alter von 18 bis 34 Jahren in und nahe Memmingen, wie die Polizei mitteilte.

Die Beamten stellten demnach Drogen, Mobiltelefone sowie zahlreiche Waffen sicher – darunter Schlagringe, Totschläger, Wurfsterne, Butterflymesser und Schreckschusswaffen. Die Verdächtigen werden des Handels mit Kokain, Marihuana und verschreibungspflichtigen Medikamenten verdächtigt, wie es hieß.

Bei einem Beschuldigten fanden die Ermittler mehrere hundert Gramm Marihuana sowie mehr Cannabispflanzen als erlaubt, hieß es. In einer anderen Wohnung trafen sie auf einen Besucher, der per Haftbefehl gesucht wurde. Er wurde laut Polizei festgenommen und in ein Gefängnis gebracht. Die Ermittlungen dauern an.