Integration beginnt schon vor dem Schulanfang

Es ist ein Symptom unserer Zeit, etwas einfach so in den öffentlichen Diskurs hineinzuschleudern, ohne sich zuvor Gedanken zu machen, was das eigentlich auslösen kann. Und so krachen die Dinge in die Debatten. Aktuelles Beispiel: der - mit Verlaub - Quatsch mit der Migrationsobergrenze an Grundschulen.

Vorweg: Freilich gibt es viele Kinder, die Sprachprobleme haben. Das zeigen zig Studien, zuletzt die neu eingeführten bayerischen Sprachtests vor der Einschulung. Und ebenfalls nicht rütteln lässt sich an dem Befund, dass der Anteil der Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund hoch ist und dass es gerade bei denen, in deren Familien eine andere Sprache gesprochen wird, sprachliche Defizite gibt. Aber daraus die Notwendigkeit einer Obergrenze - das Wort hat im Kontext von unerwünschter Migration wohl Konjunktur - abzuleiten, das funktioniert eben nicht. Mehr noch: Hier werden Kinder stigmatisiert.

Migrationshintergrund nicht automatisch mit schwächeren Leistungen gleichsetzen

Der Begriff „Migrationshintergrund“ ist einigermaßen schwammig. Denn wer ist denn eigentlich gemeint? Die erste oder zweite Generation von Zugewanderten? Und welche Rolle spielt es, wenn Kinder trotz ausländischer Wurzeln gute Sprachkenntnisse haben? Wären die dann ausgenommen? Und was ist mit Kindern deutscher Eltern, die Schwierigkeiten beim Lesen, Schreiben, Sprechen haben? Denn ja, auch das gibt es. So oder so: Durch eine Quote - die Debatte darüber hatte Bundesbildungsministerin Karin Prien ausgelöst - wird die Herkunft eines Kindes pauschal problematisiert, Migrationshintergrund wird automatisch gleichgesetzt mit schwächeren schulischen Leistungen, es wird - wahrscheinlich am schlimmsten - suggeriert, dass nicht alle Kinder gleichermaßen in der Schule willkommen sind.

Und dann gibt es noch logistische Probleme: Kinder aus Großstädten - eine Migrantenobergrenze wäre dort oft ziemlich schnell erreicht - müssten dann auf eine Land-Grundschule gehen und weitere Wege auf sich nehmen. Umgekehrt müsste man Dorfkinder, die eigentlich meist zu Fuß zur Schule gehen können, dann aufwendig mit dem Bus in die Stadt schicken - der Aufschrei vieler Eltern wäre groß, rechtspopulistische oder rechtsextreme Parteien, die in der Migration ohnehin die Wurzel allen Übels ahnen, wäre weiterer Aufwind gewiss.

Gut, dass Bayern der Idee eine Absage erteilt hat

All das zeigt: Eine Migrationsobergrenze an Schulen ist das falsche Instrument. Gut, dass Bayern der Idee eine Absage erteilt hat. Wo aber stattdessen ansetzen, um die grundsätzlichen Probleme in den Griff zu bekommen, nur eben ohne Kinder mit ausländischen Wurzeln zu stigmatisieren, sondern vielmehr deren Integration zu erleichtern? Es lohnt sich ein Blick nach Frankreich. Dort gibt es eine Vorschulpflicht, bereits mit drei Jahren müssen alle Kinder die „école maternelle“, in der es auch Sprachunterricht gibt, besuchen. In Deutschland ist das bisher undenkbar.

Dabei böte ein solches Modell auch bei uns viele Vorteile. Kein Kind schwämme mehr unter dem Radar, sprachliche - oder soziale - Defizite könnten früh bemerkt, in Sprachkursen und mit einer gezielten Förderung könnte ihnen entgegengewirkt werden. Aber das alles kostet Geld. Das aufzubringen ist schwer in Zeiten staatlicher Rekordschulden. Und Kita- und Kindergartenplätze sind ohnehin rar, Erzieherinnen und Erzieher sowieso. Im Prinzip müsste das ganze Betreuungsmodell neu gedacht werden, um eine solche Ausweitung der Schulpflicht möglich zu machen. Und genau dafür, für ein solches Umdenken, ist es höchste Zeit. Das ist sinnvoller, als über Migrationsobergrenzen an Grundschulen zu debattieren.