6365 Millionäre zahlen 10 Prozent der Einkommensteuer

In Bayern leben - nach den aktuellsten verfügbaren Daten aus dem Jahr 2019 - inzwischen 6365 Einkommensmillionäre.

Wie das Landesamt für Statistik am Freitag mitteilte, hatten sie im Durchschnitt Einkünfte von 2,8 Millionen Euro versteuert - insgesamt 17,8 Milliarden Euro. Die Einkommensmillionäre im Freistaat machten nur 0,1 Prozent der Steuerzahler aus - aber sie entrichteten 10,2 Prozent der gesamten Einkommensteuer in Bayern, nämlich 6,7 Milliarden Euro.

Die höchste Millionärsdichte gab es demnach im Landkreis Starnberg mit 229 Millionären je 100.000 Einwohner. Mit einigem Abstand folgten der Landkreis München, der Landkreis Miesbach, die Stadt München sowie die Stadt Memmingen. Zwei Drittel der Einkünfte der bayerischen Einkommensmillionäre stammten aus Gewerbebetrieb, ein Sechstel aus nichtselbständiger Arbeit.

3496 der Spitzenverdiener hatten ihren Wohnsitz in Oberbayern, davon 1983 in der Stadt oder im Landkreis München. 701 lebten in Schwaben, 615 in Mittelfranken, 461 in Niederbayern, 449 in Unterfranken, 361 in der Oberpfalz und 282 in Oberfranken.

