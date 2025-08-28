Sportboot und Kabinenschiff kollidieren - zwei Verletzte

Mehrere Menschen sind durch einen Zusammenstoß zweier Boote auf dem Main bei Eltmann (Landkreis Haßberge) verletzt worden. Zunächst sei ein Mann mit seinem Sportboot über ein im Wasser treibendes Holz gefahren, teilte die Polizei mit. Manövrierunfähig trieb das Fahrzeug daraufhin in der Flussmitte.

Ein befreundeter Skipper versuchte noch zu helfen, musste aber wegen technischer Gründe aufgeben. In dem Moment sei ein Fahrgastkabinenschiff gekommen. Der Schiffsführer habe nicht rechtzeitig reagiert, wodurch sein Fahrzeug mit dem Sportboot zusammenstieß.

Zwei Menschen an Bord des Sportbootes erlitten leichte Verletzungen, wie ein Sprecher sagte. Die rund 170 Insassen des zweiten Schiffs wurden nicht verletzt. Der entstandene Schaden wird auf mindestens 10.000 Euro geschätzt.