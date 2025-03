Größerer Polizeieinsatz im Bereich Rosenheim

In und um Rosenheim in Oberbayern läuft derzeit ein größerer Polizeieinsatz. Es sei eine Vielzahl an Streifen unterwegs, sagte ein Sprecher der Polizei. Es gehe bei dem Einsatz darum, eine Person zu überprüfen. Nähere Angaben zu den Hintergründen des Einsatzes machte der Sprecher zunächst nicht.

Es gebe derzeit aber keinerlei Hinweise für eine konkrete Gefährdungslage. Die Information der Öffentlichkeit erfolge angesichts der Geschehnisse der vergangenen Tage und aufgrund von mehreren Faschingsveranstaltungen im Bereich Rosenheim. Im Laufe des Abends soll es demnach mehr Informationen geben.