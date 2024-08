Neun Menschen bei Gasaustritt in Firma verletzt

Bei einem Gasaustritt in einer Firma im oberbayerischen Landkreis Rosenheim haben neun Menschen Augen- und Atemwegsreizungen erlitten. Wie die Polizei mitteilte, meldeten Mitarbeiter, dass es dort wie in einem Schwimmbad rieche. Einsatzkräfte hätten daraufhin das Gebäude in Eggstätt geräumt und den Gefahrenbereich abgesperrt.

Bei einer Begehung des Gebäudes stellten Feuerwehrleute fest, dass bei Bauarbeiten eine Gasleitung beschädigt worden war. Das Leck sei zwar abgedichtet worden, dennoch sei Ozongas ausgetreten. Der Rettungsdienst behandelte die neun Mitarbeiter laut Polizei vor Ort.