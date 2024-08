Einsatz in Würzburg Gas aus Autos ausgetreten - Großeinsatz in Würzburg

Wegen eines Gasgeruchs am späten Abend wird die Feuerwehr in der Würzburger Altstadt gerufen. Später sind rund 130 ehrenamtliche und hauptamtliche Einsatzkräfte im Dienst. Was bisher bekannt ist.