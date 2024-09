Die gute Nachricht vorneweg: In der Nacht auf Donnerstag sind keine weiteren Teile der Dresdner Carolabrücke eingestürzt. Der Zustand des Bauwerks, das Mittwochnacht auf einer Länge von 100 Metern in sich zusammenklappte, sei unverändert, sagte eine Sprecherin der Stadt am Morgen. Jetzt blickt man in der sächsischen Landeshauptstadt bange auf den Wetterbericht, denn Starkregen im nahen Tschechien könnte den Pegel der Elbe erhöhen und die Bergung der Brückenteile erschweren. In Bayern haben die Menschen darüber hinaus noch einen anderen Fokus. Viele Fragen sich jetzt: Wie sicher sind Bayerns Brücken?

Alexander Kreipl, verkehrs- und umweltpolitischer Sprecher des ADAC Südbayern, sagt, dass man auch in Bayern nie hundertprozentig sicher vor einem Fall wie in Dresden sein könne. Denn ersten Annahmen der sächsischen Sachverständigen zufolge war der Einsturz nicht vorherzusehen. Tatsächlich gibt es unter den Experten in Dresden keinerlei Anhaltspunkte, dass Fehler bei der regelmäßigen Überprüfung der Carolabrücke gemacht wurden. „Es hängt stark von der Brücke und der Bauart ab, wie genau man hineinsehen kann“, erklärt ADAC-Verkehrsexperte Kreipl. Dennoch dürfe man davon ausgehen, „dass Bayerns Brücken sicher sind“. Ingenieurbauwerke müssten stetig und streng nach Norm überprüft werden.

Für Autobahnbrücken ist Bayern nicht zuständig

Insgesamt gibt es in Bayern tausende Brücken. Für viele sind die Kommunen zuständig, wie bei der Dresdner Carolabrücke, die die Stadtverwaltung beaufsichtigt. Allein 11.500 Brücken in Bayern verwaltet der Staat, wie das bayerische Ministerium für Wohnen, Bau und Verkehr mitteilt. Für rund 5500 dieser Brücken, die nämlich, die an Staatsstraßen liegen, trägt der Freistaat auch die Unterhalts- und Baulast, ist also für Sanierungen zuständig. Autobahnbrücken behält die Autobahn GmbH im Blick, eine Einrichtung des Bundes.

Ein Sprecher des Bauministeriums beruhigt Bürgerinnen und Bürger, die sich nach dem Fall Dresden Sorgen machen. „Wir stellen sicher, dass die Straßeninfrastruktur sicher und leistungsfähig ist.“ Alle drei Jahre überprüfen Sachverständige, zum Beispiel vom TÜV Süd, die bayerischen Brückenbauwerke. Sie vergeben dabei Noten auf einer Skala von Eins bis Vier. Ein Zustand bis zur Durchschnittsnote 2,9 gilt als ausreichend. Ist die Bewertung schlechter, gilt der Zustand einer Brücke als kritisch oder nicht ausreichend. „Stand Januar 2024 befinden sich 145 Bauwerke im Zuge von Staatsstraßen in der Zustandsnotenklasse 3,0 bis 3,4, sowie 15 Bauwerke in der Zustandsnotenklasse 3,5 bis 4,0“, erklärt ein Sprecher des Bauministeriums auf Anfrage unserer Redaktion. Bei Baumaßnahmen sei die Erhaltung dieser Brücken „von vorrangiger Bedeutung“. Insgesamt haben demnach knapp sieben Prozent der Brücken im Bereich der bayerischen Staatsstraßen und 5,4 Prozent an Bundesstraßen eine Durchschnittsnote von 3,0 oder schlechter. Damit sei der Freistaat „deutlich besser als die anderen westdeutschen Bundesländer“.

Alle drei Jahre werden Brücken in Bayern überprüft

Neben der Untersuchung im Drei-Jahres-Turnus würden die Bauwerke jährlich besichtigt und laufend beobachtet. „Soweit erforderlich können auch zusätzlich Monitoringsysteme zum Einsatz kommen“, heißt es aus dem Bauministerium. Der ADAC bescheinigt Bayern dabei gute Arbeit: „Aus unserer Sicht nimmt die bayerische Bauverwaltung das sehr ernst. Wenn ein Mangel auffällt, werden Sonderprüfungen durchgeführt.“

Die bayerischen Brücken sind also nicht akut vom Einsturz bedroht, aber teils eben dennoch sanierungsbedürftig. Zwei prominente Beispiele sind die Grenzwaldbrücke an der hessisch-bayerischen Landesgrenze, in Betrieb seit 1968, und die Schöllnachtalbrücke in Niederbayern, die 1978 eröffnet wurde. Beide gehören zu den 25 höchsten Autobahnbrücken Deutschlands, deren Zustand die Bundesgütegemeinschaft Instandsetzung von Betonbauwerken Mitte des vergangenen Jahres ausgewertet hat. Die Grenzwaldbrücke als Ganzes und ein Teilstück der Schöllnachtalbrücke erhielten damals die kritische Zustandsnote 3. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Allerdings: Die Sanierung ist Aufgabe der bundeseigenen Autobahn GmbH.