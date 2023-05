Tarifverhandlungen im bayerischen Einzelhandel starten heute

Im bayerischen Einzelhandel beginnt am Montag die erste Runde der Tarifverhandlungen. Die Arbeitgeber bezeichnen die Forderungen von Verdi als "weltfremd". Drohen Streiks?

Nach zahlreichen Warnstreiks in den vergangenen Wochen wurden in einigen Branchen wie im öffentlichen Dienst oder bei bayerischen Brauereien Tarifverträge ausgehandelt. Andere Branchen verhandeln noch. Im bayerischen Einzelhandel beginnt am Montag die erste Runde der Tarifverhandlungen für etwa 320.000 Beschäftigte.

Händler und Beschäftigte leiden unter der hohen Inflation. Die Umsätze m Einzelhandel sind laut dem Landesamt für Statistik im ersten Quartal preisbereinigt um 4,9 Prozent gesunken. Die Beschäftigtenzahl hingegen ist um 0,6 Prozent gestiegen.

Tarifverhandlungen im bayerischen Einzelhandel: Verdi fordert höheren Stundenlohn

In den Tarifverhandlungen fordert Verdi eine Erhöhung der Stundenlöhne um 2,50 Euro und für die unteren Beschäftigtengruppen einen Lohn von mindestens 13,50 Euro in der Stunde. Die Laufzeit des Tarifvertrages soll 12 Monate betragen. "60 Prozent der Beschäftigten im Einzelhandel arbeiten in Teilzeit, 70 Prozent der Beschäftigten sind Frauen. Viele arbeiten im Niedriglohnbereich", sagte Verdi-Verhandlungsführer Hubert Thiermeyer am Freitag. "Auf der anderen Seite sehen wir Rekordumsätze im Einzelhandel." Lohnerhöhungen seien "dringend und überlebensnotwendig".

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten

Arbeitgeber im Einzelhandel wollen moderaten Tarifabschluss

"Solche Forderungen sind weltfremd", sagte die Tarifgeschäftsführerin des Handelsverbands Bayern (HBE), Melanie Eykmann. Die Verdi-Forderung entspreche beim Verkäufer-Eckgehalt einer Erhöhung um 14 Prozent und in den unteren Beschäftigungsgruppen einer Erhöhung um 25 Prozent, so die Arbeitgeber. Inflation und und Kaufzurückhaltung setzten dem Handel zu. In den vergangenen drei Jahren hätten in Bayern 6500 Einzelhändler aufgegeben, der HBE befürchte in diesem Jahr den Verlust weiterer 1200 Geschäfte. Gefragt sei jetzt ein moderater Tarifabschluss. Die Forderungen seien "ein Sprengsatz für die Tarifbindung im Handel".

Tarifverhandlungen im bayerischen Einzelhandel: Drohen Streiks?

Die 58.000 Einzelhandelsunternehmen in Bayern beschäftigen laut HBE 320.000 Menschen und erwirtschaften einen Jahresumsatz von knapp 71 Milliarden Euro. Laut Verdi sind nur 20 bis 25 Prozent der Betriebe in Bayern tarifgebunden und für etwa 35 Prozent der Beschäftigten gilt der Tarifvertrag im Einzelhandel, der nun neu verhandelt wird.

Die Tarifverhandlungen sollen am Montag um 11 Uhr im Kolpinghaus in München beginnen. Unterbreiten die Arbeitgeber kein zufriedenstellendes Angebot für die Beschäftigten, schließe Verdi laut dem Bayerischen Rundfunk Warnstreiks nicht aus. (mit dpa)