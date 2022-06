Eisenbahnunfälle

06:11 Uhr

Warum häufen sich tödliche Bahnunglücke ausgerechnet in Bayern?

Plus Ein Großteil der tödlichen Bahnunfälle der vergangenen Jahre wie das in Garmisch-Partenkirchen passierte in Bayern. Gibt es einen Grund dafür?

Von Victoria Schmitz

Das Zugunglück in Garmisch-Partenkirchen reiht sich in eine Serie schwerer Bahnunfälle mit Toten und Verletzten in Deutschland, von denen sich zuletzt auffallend viele in Bayern ereigneten. Erst im Februar waren bei Schäftlarn, einer Gemeinde südlich von München, zwei S-Bahnen auf eingleisiger Strecke zusammengestoßen. Eine Person kam dabei ums Leben. 18 Menschen wurden verletzt.

