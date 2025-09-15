Zehnjähriger stürzt vom Rad und wird von Eisenstange durchbohrt

Zu einem besonders schweren Unglück ist es am Donnerstag in Stephanskirchen im oberbayerischen Landkreis Rosenheim gekommen. Ein junger Radfahrer kam zu nah an einen Gartenzaun, verhakte sich mit dem Lenker darin und stürzte seitlich in den Zaun hinein. Das hat schwere Folgen.

Schwerer Unfall in Stephanskirchen: Zehnjähriger Radfahrer durch Eisenstange verletzt

Der zehn Jahre alte Bub ist beim Sturz von einer spitz hervorstehenden Eisenstange durchbohrt worden. Wie die Polizei mitteilt, erlitt er bei dem dramatischen Unfall schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen. Retter befreiten den Zehnjährigen von der Stange und brachten ihn schnell in ein Krankenhaus.

Wie genau es zu dem Unfall kommen konnte und warum die spitz zulaufende Eisenstange in dem Zaun steckte, dazu machte die Polizei keine genauen Angaben.

