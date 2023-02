Augsburger Panther bis Saisonende ohne Verteidiger Bergman

Der Augsburger Eishockey-Profi Wade Bergman (32) wird in dieser Saison nicht mehr aufs Eis zurückkehren.

Wegen einer Handverletzung beim Auswärtsspiel in Schwenningen fällt der Verteidiger bei den Augsburger Panthern mehrere Wochen aus, wie der Club aus der Deutschen Eishockey Liga ( DEL) am Dienstag mitteilte. Am Freitag hatten die Augsburger gegen die Schwenninger Wild Wings eine 0:3-Niederlage kassiert.

Fraglich bleibt auch der Einsatz der zuletzt ebenfalls verletzten Pantherstürmer David Stieler (34) und Matt Puempel (30). Bei Letzterem konnten die Mannschaftsärzte nun Entwarnung geben: "Eingehende Untersuchungen bestätigten die zunächst befürchtete Unterkörperverletzung nicht", teilte der Club mit. Stieler habe eine leichte Oberkörperverletzung.

(dpa)