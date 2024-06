Augsburger Panther holen Eishockey-Profi Busdeker

Die Augsburger Panther holen einen weiteren neuen Spieler. Der Sportdirektor hat klare Erwartungen.

Die Augsburger Panther haben Angreifer D.J. Busdeker für die neue Saison in der Deutschen Eishockey Liga verpflichtet. Wie der DEL-Club am Mittwoch mitteilte, kommt der Amerikaner von den Colorado Eagles in der American Hockey League.

"D.J. Busdeker ist ein noch junger und entwicklungsfähiger Spieler, der in der AHL sowohl als Außenstürmer als auch als Verteidiger schon viel Erfahrung sammeln konnte. Er ist läuferisch stark und spielt immer mit hoher Intensität und viel Energie", sagte Sportdirektor Larry Mitchell über den 24-Jährigen. "Auf seine Herausforderung bei den Panthern in der DEL freut er sich sehr und ist entschlossen, schnell in Europa Fuß zu fassen."

(dpa)