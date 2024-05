Augsburger Panther holen Nationalspieler Reul

Denis Reul gilt als Legende der Adler Mannheim. Nach 15 Jahren im Club schließt sich der Eishockey-Verteidiger nun einem Liga-Rivalen an.

Die Augsburger Panther haben den langjährigen Eishockey-Nationalspieler Denis Reul verpflichtet. Nach 15 Jahren bei den Adlern Mannheim wird der Abwehrspieler in der kommenden Saison in der Deutschen Eishockey Liga ( DEL) erstmals das Trikot eines anderen Clubs tragen, wie die Augsburger am Freitag mitteilten.

"Er bringt viele Qualitäten mit, die wir für unsere Verteidigerposition gesucht haben. Vor allem seine physische Spielweise und die Stärke im Blocken der gegnerischen Schüsse", sagte Sportdirektor Larry Mitchell. Mit der Nationalmannschaft nahm der 34-Jährige an sechs Weltmeisterschaften teil, er bestritt insgesamt 94 A-Länderspiele.

(dpa)