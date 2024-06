Augsburger Panther holen zwei neue Torhüter

Die Augsburger Panther haben Klarheit auf der Torwart-Position. Ein US-Amerikaner und ein Nachwuchsspieler komplettieren das Trio.

Die Augsburger Panther haben ihr Torhütertrio vervollständigt. Der bayerische Eishockey-Erstligist verstärkt sich mit dem US-Amerikaner Strauss Mann und Nachwuchsspieler Konrad Fiedler, wie der Club am Donnerstag mitteilte.

Mann blickt auf Engagements in den USA und Schweden zurück, zuletzt spielte er in Kanada bei Laval Rocket. Fiedler war in den beiden vergangenen Jahren durch eine Förderlizenz Teil der Panther. Dabei kam er nur beim Kooperationspartner EC Peiting zum Einsatz. Nun wird er die neue Nummer drei des DEL-Clubs.

(dpa)