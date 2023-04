Augsburger Panther verlängern mit Verteidiger Länger

Die Augsburger Panther haben ihren Vertrag mit Verteidiger Niklas Länger verlängert.

Wie der Club aus der Deutschen Eishockey Liga ( DEL) am Dienstag mitteilte, bleibt der 21-Jährige unabhängig von der Ligazugehörigkeit bei den Panthern. "Mit seinem Fleiß und seiner Zielstrebigkeit bringt er wichtige Eigenschaften mit, seinen Weg als Profi zu gehen", begründete Trainer Christof Kreutzer die weitere Zusammenarbeit.

Länger durchlief den kompletten Nachwuchs der Augsburger und alle U-Nationalmannschaften des Deutschen Eishockey-Bundes. Mittlerweile kommt das Eigengewächs auf 97 Einsätze in der DEL. "Ich sehe den Club trotz des möglichen Abstiegs weiter als perfekten Ort für meine sportliche Weiterentwicklung", sagte Länger.

In welcher Liga er in der kommenden Saison spielen wird, ist noch ungewiss. Als Vorletzter der DEL-Saison steigen die Schwaben ab, wenn Kassel oder Krefeld die Playoffs der DEL2 gewinnen. Nur diese zwei der vier verbliebenen Teams in den DEL2-Playoffs erfüllen die wirtschaftlichen Voraussetzungen für den Aufstieg.

(dpa)