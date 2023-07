Augsburger Panther verpflichten Eishockey-Stürmer Andersen

Die Augsburger Panther haben Angreifer Niklas Andersen verpflichtet.

Der dänische Nationalspieler wechselt von Liga-Konkurrent Bremerhaven in die Fuggerstadt, wie der bayerische Club aus der Deutschen Eishockey-Liga am Freitag mitteilte. Für die Fischtown Pinguins bestritt der 25 Jahre alte Linksschütze in drei Spielzeiten insgesamt 143 DEL-Partien und erzielte dabei 37 Tore. "Er ist ein guter Skater und Teamspieler, der zudem mit einem sehr guten Schuss ausgestattet ist", lobte Augsburgs Trainer Christof Kreutzer den Neuzugang.

(dpa)