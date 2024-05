Augsburger Panther verpflichten Stürmer Kunyk aus Frankfurt

Augsburg hat für die nächste DEL-Saison einen erfahrenen Stürmer verpflichtet. Der Kanadier kommt von einem Liga-Rivalen.

Die Augsburger Panther haben Stürmer Cody Kunyk von den Löwen Frankfurt verpflichtet. Der 33 Jahre alte Kanadier war in den vergangenen Jahren vor allem in Finnland aktiv, ehe er zur jüngst abgelaufenen Saison der Deutschen Eishockey Liga ( DEL) nach Frankfurt kam. Dort erzielte er in 52 Spielen 17 Tore und legte 24 Treffer auf.

"Es wird wichtig sein, dass wir nicht nur Europa- oder Deutschland-Neulinge im Team haben, sondern auch erfahrene Spieler, die unsere Liga kennen", sagte Augsburgs Sportdirektor Larry Mitchell. "Cody passt deshalb bestens in unser Anforderungsprofil, er wird eine wichtige Rolle bei uns einnehmen."

(dpa)