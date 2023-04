Augsburger Panther verpflichten Stürmer Tosto aus Mannheim

Die Augsburger Panther haben Stürmer Luca Tosto verpflichtet.

Wie die Panther am Mittwoch mitteilten, wechselt der 22-Jährige innerhalb der Deutschen Eishockey Liga von den Adlern Mannheim nach Augsburg.

Für die Adler steuerte Tosto in zwei Spielzeiten fünf Tore und sechs Vorlagen bei. "Wir sehen in ihm einen sehr talentierten Stürmer mit viel Entwicklungspotenzial. Er hat sich in einer starken Adler-Mannschaft einen Platz erkämpft und immer wieder Eiszeiten verdient", sagte Augsburgs Trainer Christof Kreutzer.

(dpa)