Bangen um NHL-Spieler Sturm: "Im Moment geht es ihm okay"

Der Deutsche Eishockey-Bund hat nach dem Ellbogencheck gegen den Kopf von NHL-Spieler Nico Sturm im Spiel gegen Österreich leichte Entwarnung gegeben.

Dass der 27-Jährige in den Schlussminuten nicht mehr auf das Eis zurückgekehrt war, sei eine Vorsichtsmaßnahme gewesen, teilte der DEB nach dem 2:3 nach Penaltyschießen im WM-Test am Samstag mit. "Im Moment geht es ihm okay", sagte Bundestrainer Harold Kreis. Man habe nach dem Check gegen den Profi der San Jose Sharks "keine Notwendigkeit" gesehen, ihn noch einmal spielen zu lassen, erklärte Kreis.

Sturm war als erster NHL-Profi für die Vorbereitung auf die im Mai beginnende Weltmeisterschaft zum Kader gestoßen - und zeigte bei seinem Debüt für die A-Nationalmannschaft am Samstag gleich seine ganze Klasse. Beim Tor von Maximilian Kammerer von den Kölner Haien glänzte der gebürtige Augsburger als Vorbereiter, das zwischenzeitliche 2:2 erzielte Sturm selbst.

(dpa)