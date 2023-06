EHC München holt Verteidiger MacWilliam zurück

Der deutsche Eishockey-Meister EHC Red Bull München hat Verteidiger Andrew MacWilliam wieder unter Vertrag genommen.

Wie der oberbayerische Club am Mittwoch mitteilte, kommt der gebürtige Kanadier aus Salzburg an die Isar. MacWilliam (33) spielte bereits in den Saisons 2020/21 und 2021/22 für München und kam in dieser Zeit auf 75 Einsätze.

"Nach dem Titelgewinn in der ICE Hockey League mit Salzburg will er jetzt der erste Spieler werden, der mit beiden Clubs den Titel gewinnt. Durch seine Charakterspielweise ist Andrew für jedes Team ein Gewinn", sagte Münchens Trainer Toni Söderholm.

(dpa)