Eishockey-Vizemeister holt Champions-League-Sieger Virta

Eishockey-Vizemeister ERC Ingolstadt hat Stürmer Patrik Virta verpflichtet.

Der 27-Jährige kommt vom finnischen Meister Tappara Tampere, mit dem er in der vergangenen Saison auch den Titel in der Champions Hockey League gewann. In Ingolstadt erhält Virta einen Einjahresvertrag. "Patrik bringt diese Gewinner-Mentalität aus Tampere mit und ist ein charakterstarker Spieler", lobte ERC-Sportdirektor Tim Regan in einer Vereinsmitteilung am Mittwoch.

Virta stürmte zuletzt in vier Spielzeiten für Tampere und verbuchte in 219 Ligaspielen 118 Scorerpunkte. "Mit Patrik bekommen wir einen technisch und schlittschuhläuferisch hervorragenden Stürmer. Er ist variabel einsetzbar und kann als Rechtsschütze sowohl auf dem Flügel als auch als Center agieren", sagte Regan.

(dpa)