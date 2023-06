Eishockey-Vizemeister Ingolstadt verpflichtet Maginot

Eishockey-Vizemeister ERC Ingolstadt komplettiert seine Verteidigung mit Neuzugang Kevin Maginot.

Der 28-Jährige kommt von Ligakonkurrent Löwen Frankfurt und erhält einen Zweijahresvertrag. Mit den Hessen gelang ihm 2022 der Aufstieg in die Deutsche Eishockey Liga.

"Kevin bringt mit seiner Größe ein weiteres Element in unsere Defensive mit ein. In der vergangenen Saison hat er zudem seine Qualitäten im Spiel nach vorne auch in der DEL unter Beweis gestellt. Mit seiner Variabilität gibt er uns noch mehr Optionen", sagt ERC-Sportdirektor Tim Regan.

"Mich hat es sehr gereizt und begeistert ein Teil des Panther-Teams werden zu können. Der ERC hat in der Vorsaison nicht nur ein sehr attraktives, schön anzusehendes, sondern auch beeindruckendes Eishockey gespielt", sagte Maginot.

(dpa)