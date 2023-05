Eishockey-Vizemeister Ingolstadt verpflichtet Schwaiger

Eishockey-Vizemeister ERC Ingolstadt hat Verteidiger Daniel Schwaiger unter Vertrag genommen.

Der 21-Jährige wechselt vom Kooperationspartner Ravensburg Towerstars nach Oberbayern, wie der Club aus der Deutschen Eishockey Liga ( DEL) am Donnerstag mitteilte. Mit den Ravensburgern wurde Schwaiger in diesem Jahr Meister in der DEL2.

"Er ist ein sehr scheibensicherer Verteidiger, der trotz seines noch jungen Alters eine große Ruhe am Puck hat sowie über ein gutes Passspiel und Übersicht verfügt", äußerte Ingolstadts Sportdirektor Tim Regan. Auch in der DEL hat Schwaiger bereits Erfahrungen gesammelt und für Ingolstadt sowie den EHC Red Bull München insgesamt sieben Partien absolviert.

(dpa)