ERC Ingolstadt holt Stürmer Girduckis von Regensburg

Der ERC Ingolstadt arbeitet an seinem Kader für die neue Saison. Von DEL2-Meister Regensburg kommt ein effektiver Stürmer.

Der ERC Ingolstadt hat Stürmer Abbott Girduckis von DEL2-Meister Eisbären Regensburg verpflichtet. Der 28-jährige Kanadier, der auch über einen deutschen Pass verfügt, erhält bei den Oberbayern einen Einjahresvertrag. Dies teilte der Verein aus der Deutschen Eishockey Liga ( DEL) am Dienstag mit. Girduckis verzeichnete in der abgelaufenen DEL2-Saison 90 Scorerpunkte in 71 Spielen.

"Er hat ein exzellentes Auge für den Mitspieler, kann das Spiel gut lesen und ist ein ausgezeichneter Zwei-Wege-Stürmer, der sich seinen defensiven Aufgaben sehr bewusst ist. Darüber hinaus sorgt Girduckis, da er sowohl auf der Center-Position als auch auf den Flügeln einsetzbar ist, für mehr Tiefe auf unserem deutschen Sektor", sagte Sportdirektor Tim Regan über den Neuzgang.

