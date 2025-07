ERC Ingolstadt komplettiert Kader mit Neuzugang Smallwood

Der ERC Ingolstadt hat eine Woche vor dem offiziellen Trainingsstart die letzte offene Kaderstelle besetzt. Der Club aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) verpflichtete den Deutsch-Kanadier Jakin Smallwood und stattete den 24-Jährigen mit einem Einjahresvertrag aus, wie der ERC mitteilte.

Smallwood, der die Rückennummer 23 tragen wird, kommt aus Kanada vom Team der University of Alberta nach Ingolstadt. Dort verbuchte er durchschnittlich einen Punkt pro Spiel und wurde gleich in seiner ersten Spielzeit zum Rookie des Jahres gewählt. Seine Ausbildung erhielt er zuvor in der kanadischen Juniorenliga WHL.

«Ich habe Jakin seit letztem Jahr beobachtet. Er gibt uns als gelernter Center, der auch auf den Außenpositionen einsetzbar ist, zusätzliche Optionen. Er macht seinen Job in allen Zonen sehr zuverlässig und ist sehr motiviert beim ERC seine Profikarriere zu starten», sagte Sportdirektor Tim Regan laut Vereinsmitteilung.