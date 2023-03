ERC Ingolstadt verlängert mit Eishockey-Profi Garteig

Der ERC Ingolstadt hat wenige Tage vor seinem Playoff-Start in der Deutschen Eishockey Liga eine wichtige Personalie geklärt.

Die Oberbayern verlängerten den noch ein Jahr laufenden Vertrag mit Torhüter Michael Garteig (31) um eine weitere Spielzeit bis ins Jahr 2025.

"Michael passt hervorragend zum ERC und identifiziert sich mit dem Club und der Stadt. Er war bereits in seiner ersten Saison bei uns einer der besten Torhüter der Liga und hat in dieser Spielzeit nahtlos daran angeknüpft", sagte Sportdirektor Tim Regan laut Mitteilung vom Freitag. Garteig hatte großen Anteil an der erfolgreichen Hauptrunde der Ingolstädter, die diese auf Rang zwei beendeten.

Bereits in der Saison 2020/21 spielte der Kanadier für den ERC und kehrte im vergangenen Sommer, im Anschluss an einen einjährigen Abstecher zu IFK Helsinki, zurück. "Wir haben in Ingolstadt eine sehr gute Kultur entwickelt und ich bin der Meinung, dass wir damit auch in Zukunft erfolgreich sein werden", sagte der Torwart.

