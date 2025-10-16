Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Bayern
Icon Pfeil nach unten

Eishockey: Nürnberg Ice Tigers verpflichten Stürmer

Eishockey

Nürnberg Ice Tigers verpflichten Stürmer

Die Nürnberg Ice Tigers haben in der Offensive nachgelegt. Der DEL-Club holt noch einen großen, robusten Angreifer.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Die Nürnberg Ice Tigers haben noch mal personell nachgelegt. (Archivbild)
    Die Nürnberg Ice Tigers haben noch mal personell nachgelegt. (Archivbild) Foto: Daniel Karmann/dpa

    Die Nürnberg Ice Tigers haben auf ihre Verletzungsprobleme im Angriff reagiert. Der Verein der Deutschen Eishockey Liga (DEL) hat Brett Murray als weiteren Stürmer verpflichtet. Der 27-jährige Kanadier spielte zuletzt für die Rochester Americans in der American Hockey League (AHL). Er erhält einen Vertrag bis zum Ende der laufenden Saison.

    In 359 AHL-Spielen für Rochester kam der 1,95 Meter große Murray auf 108 Tore und 115 Vorlagen. «Brett Murray ist ein großer und schwerer Spieler, der seine Stärken tief im gegnerischen Drittel und vor dem Tor hat», sagte Nürnbergs Sportdirektor Stefan Ustorf: «Ich glaube, er ist ein Spielertyp, der uns in dieser Saison noch ein bisschen gefehlt hat.»

    Murray könnte schon am Freitagabend im DEL-Spiel beim ERC Ingolstadt erstmals zum Aufgebot der Ice Tigers gehören.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden