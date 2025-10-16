Nürnberg Ice Tigers verpflichten Stürmer

Die Nürnberg Ice Tigers haben auf ihre Verletzungsprobleme im Angriff reagiert. Der Verein der Deutschen Eishockey Liga (DEL) hat Brett Murray als weiteren Stürmer verpflichtet. Der 27-jährige Kanadier spielte zuletzt für die Rochester Americans in der American Hockey League (AHL). Er erhält einen Vertrag bis zum Ende der laufenden Saison.

In 359 AHL-Spielen für Rochester kam der 1,95 Meter große Murray auf 108 Tore und 115 Vorlagen. «Brett Murray ist ein großer und schwerer Spieler, der seine Stärken tief im gegnerischen Drittel und vor dem Tor hat», sagte Nürnbergs Sportdirektor Stefan Ustorf: «Ich glaube, er ist ein Spielertyp, der uns in dieser Saison noch ein bisschen gefehlt hat.»

Murray könnte schon am Freitagabend im DEL-Spiel beim ERC Ingolstadt erstmals zum Aufgebot der Ice Tigers gehören.