Verteidiger Samuelsson spielt weiter für Straubing Tigers

Abwehrspieler Philip Samuelsson geht mit Straubing in seine zweite Saison. Der Verein will von dessen Erfahrung profitieren.

Die Straubing Tigers planen in der Deutschen Eishockey Liga ( DEL) weiter mit dem Verteidiger Philip Samuelsson. Der in Schweden geborene Profi aus den USA spiele auch in der kommenden Saison für den Playoff-Halbfinalisten der zurückliegenden Spielzeit, teilten die Sraubinger am Freitag mit. Nach seinem Wechsel 2023 von den Pinguins Bremerhaven nach Straubing kam der 32-Jährige in seinem ersten Jahr auf 20 Scorerpunkte.

"Philip ist ein erfahrener Verteidiger, von dem insbesondere unsere jüngeren Spieler lernen können", sagte der Sportliche Leiter Jason Dunham. "Er hat sich in seiner ersten Saison in Niederbayern auf und neben dem Eis hervorragend integriert."

(dpa)