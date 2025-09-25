Hase/Volodin mit starkem Auftakt in Olympia-Saison

Das deutsche Eiskunstlauf-Toppaar Minerva Hase und Nikita Volodin ist mit einer sehr guten Vorstellung in die Olympia-Saison gestartet. Bei der traditionsreichen Nebelhorn Trophy in Oberstdorf belegen die Europameister nach dem Kurzprogramm mit 77,61 Punkten den zweiten Platz. Besser waren nur die Weltmeister Riku Miura/Ryuichi Kihara aus Japan, die mit 78,19 Zählern knapp vor Hase/Volodin liegen.

Die Paarlauf-Entscheidung bei der 57. Auflage der Nebelhorn Trophy fällt am Freitag mit der Kür (19.30 Uhr). Annika Hocke und Robert Kunkel (62,11 Punkte) sind als zweitbestes deutsches Duo Zehnter, Letizia Roscher/Luis Schuster (53,35 Punkte) belegen Rang 15.

Saisonhöhepunkt sind die Olympischen Spiele

Für Hase/Volodin ist die Nebelhorn Trophy der erste Wettkampf in dieser Saison. Erstmals zeigten die beiden auch den neu komponierten Tango - und das ohne große Patzer. Saisonhöhepunkt sind die Olympischen Spiele in Mailand und Cortina d'Ampezzo. Dort zählt das deutsche Duo zu den Medaillenkandidaten.

Die Nebelhorn Trophy ist Teil der sogenannten Challenger Serie des Eislauf-Weltverbands ISU. Die Veranstaltung im Allgäu gehört damit zu den Top-20-Veranstaltungen weltweit.

In der Männerkonkurrenz führt nach dem Kurzprogramm der Kanadier Stephen Gogolev. Bester Deutscher ist Kai Jagoda auf Platz elf.