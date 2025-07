AfD-Eklat im bayerischen Landtag: Auch die Opferrolle nützt sich ab!

Was will man schon erwarten von einer Partei, die von Rechtsextremen durchsetzt und bei der Provokation oberstes Geschäftsprinzip ist? Wieder einmal hat es die AfD geschafft, den anderen Parteien im bayerischen Landtag die Show zu stehlen. CSU, Freie Wähler, Grüne und SPD fanden sich rasch in der Zwangslage: Sollten sie das zum Teil unsägliche Zeug, das die AfD-Chefin Katrin Ebner-Steiner von sich gab, unkommentiert stehen lassen? Schwer vorstellbar. Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) entzog Ebner-Steiner schließlich das Wort und - schwupps - war sie wieder in der geliebten Rolle des politischen Opfers. So ein Blödsinn.

Wer mitspielen will, muss die Regeln beherzigen

Wer für sich in Anspruch nimmt, für die gesamte Opposition des Parlaments zu sprechen, so wie es die AfD-Chefin getan hat, muss auch Inhalte finden, mit der die gesamte Opposition leben kann. Wer mitspielen will im parlamentarischen Alltag, muss auch dessen Regeln beherzigen und sie nicht in seinem Sinne verbiegen. Bestes Beispiel ist der Posten des Vizepräsidenten des Landtags, den die AfD so gerne hätte, aber nicht bekommt. Da wird in den Augen der AfD aus dem unbestrittenen Recht, einen Bewerber zu benennen und das sie auch häufig ausübt, die Pflicht der anderen Fraktionen, diesen zu wählen. Und -schwupps - ist man schon wieder Opfer.

Aber: Die endlosen Vizepräsidenten-Versuche der AfD im Landtag gehen mittlerweile ziemlich geräuschlos über die Bühne, denn auch die Opferrolle nützt sich ab.