Eklat im Landtag: Die AfD provoziert und Ilse Aigner zieht Konsequenzen

Hinterher, wenn alle schlauer sind, könnte man meinen, Ilse Aigner habe es geahnt, als sie den letzten Akt vor der Sommerpause im bayerischen Landtag einleitete: „Wenn nur noch über die Störung und nicht mehr über den Inhalt (. . . ) gesprochen wird, dann ist so ziemlich alles schief gelaufen.“ Tatsächlich aber wurde die Präsidentin des Parlaments kalt erwischt, als die Sitzung unter ihrer Regie aus dem Ruder lief und zur Bühne für die AfD-Fraktionschefin Katrin Ebner-Steiner wurde. Diese konnte der Landtagspräsidentin sogar relativ ungeniert drohen, als Aigner Ebner-Steiner ermahnte, sich an die Gepflogenheiten des Hauses zu halten. Ebner-Steiner daraufhin zu Aigner: „Sie werden sich an neue Gepflogenheiten gewöhnen müssen. Es wird nicht mehr lange dauern, bis die AfD an der Macht ist und dann werden die Regeln eingehalten.“

Bayerischer Landtag: Es kam zu tumultartigen Szenen

Bei der traditionellen Schlussrede vor der Sommerpause hatte Aigner (CSU) der AfD-Fraktionschefin Katrin Ebner-Steiner zwischenzeitlich das Wort entzogen. Begründung: Anstatt für die gesamte Opposition zu sprechen und politische Inhalte in den Hintergrund zu rücken, wie es lange Jahre üblich war, benutzte Ebner-Steiner die Gelegenheit für parteipolitische Propaganda der in Teilen rechtsextremen AfD und heftige Angriffe auf die anderen Parteien. Die Vertreter von CSU, Freien Wählern, Grünen und SPD prostierten vehement, es kam zu tumultartigen Szenen. Ebner-Steiner hatte sich unter anderem zu der Aussage verstiegen, die SPD habe einen Staatsstreich versucht und „überall in Bayern“ gebe es „Angriffe auf Christen und Kirchen“.

CSU-Fraktionschef Klaus Holetschek bezeichnet den Auftritt als „unsäglich und indiskutabel. Das war eine bewusste und kalkulierte Provokation.“ Die demokratischen Parteien müssten sich nun anschauen, welche Folgerungen für die Arbeit im Parlament daraus zu ziehen seien. Schon Aigner hatte angekündigt, dass sich der Ältestenrat mit dem Vorfall beschäftigen werde. Für die politische Auseinandersetzung wird das freilich wenig helfen, sagt Holetschek: „Die einzige Chance wird sein zu zeigen, dass wir die Probleme lösen und so das Vertrauen der Menschen zurückgewinnen. Das Parlament ist die Vertretung des Volkes. Es darf nicht zur Bühne der Radikalen werden.“

„Unser Parlament ist einmal mehr der gezielten Strategie der AfD auf den Leim gegangen.“ Fabian Mehring, Bayerns Digitalminister von den Freien Wählern

Frage ist nur, wem nützt der Eklat am Ende? Der Freie-Wähler Politiker und Digitalminister Fabian Mehring fürchtet, den Falschen. „Unser Parlament ist einmal mehr der gezielten Strategie der AfD auf den Leim gegangen. Zuerst wird gezielt provoziert, um sich anschließend wieder als Opfer zu inszenieren.“ So mache man die Rechtspopulisten nur noch größer, warnt Mehring im Gespräch mit unserer Redaktion. „Am Ende reden wieder alle nur über die AfD statt über die Zukunftsfragen unserer Heimat.“ Wäre es also klüger gewesen, Aigner hätte Ebner-Steiner reden lassen und hätte das Gesagte anschließend mit ein paar wenigen Worten eingeordnet?

Nach Eklat im Landtag: Viele Klicks für die AfD auf You-Tube

Ein Blick auf den You-Tube-Kanal der bayerischen AfD-Fraktion stützt diese These: Meist erreichen die Beiträge dort nur Aufrufzahlen von ein paar Hundert. Ebner-Steiners Rede, die sie nach einer Unterbrechung beenden konnte, lag am Freitagvormittag bereits bei knapp 60.000 Aufrufen. Im sozialen Netzwerk X verbreitete die Politikerin rasch die Version, ihr sei das Wort entzogen worden, weil sie der Regierung den Spiegel vorgehalten habe. Wer Ebner-Steiners Rede aber gehört hat, muss zu anderen Schlüssen kommen. Kritik an der bayerischen Regierung spielt bei diesem Rundumschlag gegen alle, die anders denken als die AfD, nur eine kleine Rolle. Per Pressemitteilung sprach Ebner-Steiner von einem „Angriff auf die demokratische Opposition“ - gerade so, als bestünde diese nur aus ihrer Partei.