Eklat

vor 10 Min.

Söder braucht einen neuen Wahlkampfmanager

Plus CSU-Generalsekretär Stephan Mayer ist nach nur zwei Monaten Amtszeit zurückgetreten. Für den Parteichef ist der Rücktritt ein schwerer Schlag.

Von Uli Bachmeier und Holger Sabinsky-Wolf

Was allen Journalisten in München zuerst an ihm auffiel, war seine ausgesuchte Höflichkeit. Selbst für kritische Fragen bedankte sich der neue CSU-Generalsekretär erst einmal, ehe er dann antwortete. Doch der Bundestagsabgeordnete Stephan Mayer, 48, zuletzt vier Jahre lang Staatssekretär bei Horst Seehofer im Bundesinnenministerium, hat offenbar auch eine unangenehme Seite. „Außer sich vor Wut“, so heißt es aus der Chefredaktion der Zeitschrift Bunte, sei Mayer gewesen, nachdem das Magazin berichtet hatte, er habe einen acht Jahre alten unehelichen Sohn, stehe aber nicht zu dem Kind.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .