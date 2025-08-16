Wann fährt Bayerns Polizei voll elektrisch? „Das wird Zeit brauchen“

Herr Herrmann, Bayerns Polizei testet derzeit in Nürnberg und Kempten elektrische Motorräder, in Würzburg E-Einsatzfahrzeuge. Was wollen Sie damit herausfinden?

JOACHIM HERRMANN: Uns interessiert, wie sich der Energieverbrauch der Antriebsbatterie im typischen Polizeidienst verhält: Reicht die Reichweite für reguläre Streifen? Wie funktioniert das Nachladen? Und haben wir im Notfall - etwa bei einer Verfolgungsjagd - noch genug Reserve? Wir haben solche Tests schon im vergangenen Jahr gemacht, damals mit Fahrzeugen verschiedener Hersteller in allen Präsidien. Die Elektrifizierung ist also kein neues Thema, sondern ein laufender Prozess. Ziel ist, den Bestand an umweltfreundlichen E-Fahrzeugen schrittweise zu erhöhen.

Wann wird die gesamte Fahrzeugflotte elektrisch sein?

HERRMANN: Das wird Zeit brauchen. E-Fahrzeuge sind teurer, und wir haben fast 9.800 Einsatzfahrzeuge und 180 Motorräder. Bis die alle ersetzt sind, vergeht einige Zeit. Aber der Anteil wird stetig steigen.

E-Autos beschleunigen schneller als Verbrenner. Muss die Polizei da nicht mithalten können, wenn es darum geht, Kriminelle zu verfolgen?

HERRMANN: Die Beschleunigung ist selten das Problem. Schwieriger ist die Reichweite - wir haben Einsätze mit 100 bis 200 Kilometern, auch nachts, oft über Landesgrenzen hinaus. Da ist dann schon die Frage: Hält die Batterie? Für Stadtgebiete wie München sind E-Fahrzeuge ideal: genug Reichweite, weniger Lärm, keine Abgase. Ich gehe davon aus, dass wir eine Weile lang eine gute Mischung von Fahrzeugen haben werden.

Die Elektrifizierung von Fahrzeugflotten findet vor dem Hintergrund des Klimawandels statt. Wie sehr macht sich der in der Arbeit des Katastrophenschutzes bemerkbar?

HERRMANN: Die meisten Experten erwarten mehr Extremwetter: Starkregen und Hochwasser ebenso wie lange Trockenphasen mit hoher Waldbrandgefahr. Das sehen wir weltweit - und Bayern ist nicht ausgenommen. Wir brauchen langfristig Klimaschutz, um diese Entwicklungen zu bremsen. Kurzfristig müssen wir uns auf häufigere Extremereignisse einstellen, wie etwa vergangenes Jahr in Schwaben.

Was unternimmt Bayern konkret?

HERRMANN: Wir investieren stark in den Katastrophenschutz: Hochwasserschutz, Retentionsräume, bessere Warnsysteme. Sirenen sind wichtig, um Menschen auch nachts zu erreichen - Apps und SMS reichen nicht aus. Wenn einer nachts um drei im Tiefschlaf ist, dann brauche ich Sirenen, um die Leute wirklich aus dem Schlaf zu rütteln. Das haben wir ja gerade vor vier Jahren bei der Katastrophe im Ahrtal erlebt. Da hat dieses Hochwasser in einer Nacht und einem Tag 135 Tote gefordert. Außerdem bauen wir die Ausstattung für Feuerwehren und Rettungsdienste aus. Ich bin dankbar, dass der Landtag dafür mehr Geld bereitgestellt hat. Aber wir sind da noch nicht fertig.

Könnte ein Zivildienst helfen, Personalprobleme bei Rettungsdiensten zu lösen?

HERRMANN: Ja. Würde die Wehrpflicht wieder eingeführt, gäbe es automatisch mehr Zivildienstleistende - das würde auch Feuerwehren, THW und Rettungsdiensten helfen.

Fehlt den Menschen manchmal das Gefahrenbewusstsein?

HERRMANN: Teilweise. Wir erleben unglaublich rücksichtsloses Verhalten - etwa von Gaffern, die Rettungskräfte behindern. Dann gibt es bodenlosen Leichtsinn, wie Bergwanderungen in Badelatschen oder Sprünge in unbekannte Gewässer ohne Schwimmkenntnisse. Das gefährdet nicht nur die Betroffenen selbst, sondern auch Einsatzkräfte. Und schließlich sollte jeder vorsorgen und Vorräte für einige Tage zu Hause haben - egal ob für Hochwasser, Stromausfall oder anderes.

Wie erreicht man mehr Vorsorgebereitschaft?

HERRMANN: Indem wir offen über Risiken sprechen, ohne Panik zu schüren. Es gibt kein risikofreies Leben - Naturgewalten und technische Gefahren bleiben.

Im Bund wird darüber diskutiert, in Bayern nutzt die Polizei die Software von Palantir für ihr System VeRa schon. Das Kürzel steht für Verfahrensübergreifendes Recherche- und Analysesystem. Wie der Name schon sagt, ermöglicht es der Polizei, Verbindungen zwischen verschiedenen Verfahren und Datenbeständen zu erkennen. Wie sind Ihre Erfahrungen?

HERRMANN: Das System läuft zuverlässig. Das Fraunhofer-Institut hat die Sicherheit bestätigt. VeRa kommt nur zum Einsatz, wenn es um den Verdacht schwerer Straftaten oder Terrorismus geht. Insofern stört mich die jetzige Diskussion auch. Da wird zum Teil frei fantasiert.

Kritiker bemängeln, dass eine Unmenge von Daten auch unbescholtener Bürger erhoben wird und dass man letztlich nicht weiß, wer diese Daten alles bekommt. Was entgegnen Sie?

HERRMANN: Sie zitieren richtig. Aber die Aussage ist falsch. Erstens geht es ausschließlich um Datenbestände, die ohnehin bei der bayerischen Polizei vorhanden sind. Es werden keine neuen Daten gesammelt. Es hat auch nicht jeder Polizeibeamte in Bayern Zugriff, sondern ein klar beschränkter Kreis von Spezialisten. Palantir hat seine Software bei uns installiert, aber keinen Zugriff auf die Daten. Die Computer sind nicht einmal mit dem Internet verbunden und KI wird auch nicht eingesetzt.

Und wenn eines Tages antidemokratische Kräfte Zugriff hätten?

HERRMANN: Wir setzen unter anderem mit dem Einsatz von Palantir alles daran, dass Extremisten nicht an die Macht kommen. Sollte es dennoch passieren - und ich spreche hier ganz bewusst im Irrealis, weil ich es für unwahrscheinlich halte - hätten wir weitaus größere Probleme als nur diese Software.

Zur Person Joachim Herrmann (CSU) ist seit 2007 Innenminister in Bayern. Der heute 68-jährige Jurist gehörte bereits unter Edmund Stoiber ab 1998 als Staatssekretär im Sozialministerium dem bayerischen Kabinett an. Der Erlanger vertritt seine Heimatstadt bereits seit 1994 als direkt gewählter Abgeordneter im Landtag.