Siltronic senkt Prognose deutlich

Der Elektronikkonzern Siltronic hat wegen weiterhin schwächelnder Nachfrage seine Umsatz- und Gewinnprognose für das laufende Jahr gesenkt.

"Abhängig von der weiteren Entwicklung der Nachfrageschwäche wird der Umsatz circa 10 Prozent unter dem Vorjahr erwartet", teilte der Hersteller von Siliziumscheiben für die Halbleiterindustrie am Freitag in München mit. Im Ergebnis ergebe sich ein deutlicher Rückgang des Ebit, also des Gewinns vor Zinsen und Steuern. Die schlechte Nachricht überraschte die Anleger. Die Siltronic-Aktie fiel nach der ad-hoc-Mitteilung deutlich.

Das Unternehmen teilte weiter mit, die Lagerbestände der Kunden seien hoch, der Markt erhole sich verzögert. Das werde das gesamte Jahr prägen. "Dementsprechend sind wir von zusätzlichen Lieferverschiebungen von Kunden betroffen, die sich insbesondere auf das zweite Halbjahr 2024 auswirken." Zu den geringeren Mengen kämen noch "leicht negative Wechselkurs- und Preiseffekte".

