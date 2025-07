Vater will rauchen - Zug fährt mit Sohn an Bord ab

Eine zu lange Raucherpause seines Vaters hat einem Elfjährigen eine Zugfahrt allein durchs Allgäu beschert. Wie die Polizei mitteilte, wollte der 52-Jährige in Füssen (Landkreis Ostallgäu) noch eine Zigarette rauchen und stieg deshalb wieder aus dem Regionalzug. Sein elf Jahre alter Sohn und das Gepäck blieben an Bord. Doch plötzlich schlossen die Türen und der Zug fuhr ohne den Vater davon.

Daraufhin sei der Mann sofort zur Polizei gelaufen, die wiederum habe die Bundespolizei verständigt - und letztlich habe man den Sohn per Telefon erreicht. Der Elfjährige stieg in Absprache mit den Beamten nach einer guten halben Stunde Zugfahrt in Lengenwang am Bahnhof aus - und wurde von einer Polizeistreife zurück zu seinem Vater nach Füssen gefahren. «Außer einem gehörigen Schrecken» sei der Bub unversehrt geblieben, teilte die Polizei mit.