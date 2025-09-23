Risiko Elterntaxi: Jedes fünfte Kind wird mit dem Auto zur Schule gebracht

Das „Elterntaxi“ wird zunehmend zum Problem. Fast jeder fünfte Grundschüler wird täglich mit dem Auto zur Schule gebracht, weitere neun Prozent jeden zweiten Tag, wie aus einer Umfrage im Auftrag der ADAC-Stiftung hervorgeht. Doch die Bequemlichkeit von Eltern, die auf das vermeintlich sichere Auto setzen, provoziert immer mehr gefährliche Situationen vor der Schule, sagt Simone Fleischmann, Vorsitzende des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbandes (BLLV).
Ein Drittel aller Schülerinnen und Schüler hat im letzten Jahr mindestens eine brenzlige Situation vor dem Schultor erlebt, die durch Elterntaxis entstanden ist, belegt eine aktuelle Forsa-Umfrage. Gemeinsam mit dem Verkehrsclub Deutschland (VCD) und dem Kinderhilfswerk fordert der BLLV, den Verkehr vor Schulen zu begrenzen. „Wir brauchen Schulstraßen – autofreie Bereiche direkt vor Schulen, die Kindern Sicherheit geben und Unfälle verhindern“, sagt die VCD-Vorsitzende Kerstin Haarmann. „Wer diese Maßnahmen weiter blockiert, nimmt in Kauf, dass Kinder tagtäglich gefährdet werden.“
In Baden-Württemberg können Kommunen den Verkehr vor Schulen aussperren
In Baden-Württemberg hat die grün-schwarze Landesregierung Elterntaxis bereits den Kampf angesagt. Ein entsprechender Erlass des Stuttgarter Verkehrsministeriums ermöglicht es Kommunen, ohne bürokratischen Aufwand Schulstraßen, die vor und nach der Unterrichtszeit für den Verkehr gesperrt werden, einzuführen.
In Bayern war die SPD-Fraktion im Frühjahr mit einem entsprechenden Antrag im Landtag gescheitert. Die SPD-Abgeordnete Simone Strohmayr sieht die Staatsregierung nach wie vor in der Pflicht, einen eindeutigen Rechtsrahmen zu schaffen und damit die Kommunen zu unterstützen, damit sie entsprechende Verkehrsbeschränkungen rechtssicher umsetzen können. Markus Büchler, Mobilitätsexperte der Landtags-Grünen, wird noch deutlicher: „Die CSU-Staatsregierung setzt mit ihrer verbohrten Auto-Ideologie die Sicherheit der Kinder aufs Spiel.“ Büchler verweist auf Wien, wo seit Jahren Schulstraßen etabliert sind und Kinder morgens an eigens eingerichteten Parkplätzen aus dem Auto aussteigen könnten, während der Bereich direkt vor der Schule nur für Fußgänger und Radverkehr geöffnet ist. Das entlaste Eltern und erhöhe die Sicherheit sowie Selbstständigkeit der Kinder.
Nach Ansicht des Verkehrsclubs Deutschland herrscht bei vielen Kommunen Unsicherheit darüber, ob sie Schulstraßen einführen dürfen und welche juristischen Hürden es dabei zu überwinden gibt. Deshalb bestehen die meisten Schulstraßen hierzulande im Rahmen von zeitlich begrenzten Pilotversuchen. Einen solchen will auch die Stadt München 2026 vor zwei Grundschulen starten.
Der Schulweg ist in Bayern 2024 sicherer geworden
Aus dem bayerischen Innenministerium heißt es, die Straßenverkehrs-Ordnung kenne keine „Schulstraße“. Verbote des fließenden Verkehrs dürften nur angeordnet werden, wenn aufgrund der besonderen örtlichen Verhältnisse eine außerordentliche Gefahrenlage bestehe. Der Antrag der SPD-Fraktion verkenne die geltende Rechtslage, wonach eine Aufweichung der bundeseinheitlichen Anordnungsvoraussetzungen mittels Landesrecht nicht zulässig sei. Innenminister Joachim Herrmann (CSU) betont, man setze zum Schutz der Kinder auf dem Schulweg gezielt Maßnahmen an gefährlichen Kreuzungen, Einmündungen und Schulwegrouten um. „Zudem fördern wir die Verkehrserziehung, sensibilisieren Eltern für das Thema und unterstützen freiwillige Schulweghelfer.“
Im Vergleich zu den vergangenen Jahren ist der Schulweg in Bayern sicherer geworden. Im vergangenen Jahr wurden im Freistaat 691 Kinder auf dem Schulweg verletzt, tödliche Unfälle gab es glücklicherweise nicht. Dennoch sei die Zahl der Schulwegunfälle noch immer viel zu hoch, so das Innenministerium. Nach den Daten der Gesetzlichen Unfallversicherung liegt Bayern bei der Zahl der Schulwegunfälle im Mittelfeld der Bundesländer.
Die Folgeschäden dieser Lebensweise und Erziehung werden fatal sein.
Es ist immer einfach die Probleme auf andere zu schieben und denen dann Vorschriften zu geben. In der Praxis sieht die Welt oft anders aus. Unser Sohn benötigt zur Schule (keine Grundschule, eine Realschule) knapp eine Stunde für Luftlinie 12 Km. Dazu kommt, dass der Bus des Öfteren einfach gar nicht kommt. Dann muss er von der Haltestelle abgeholt werden und per Auto zur Schule gefahren werden. Die Rückfahrt von der Schule dauert mit der Wartezeit über 1,5 Stunden mit dem Bus (Ganztagesschule). Liebend gerne hätten wir gerne einen angemessenen Nahverkehr der praktikabel und zuverlässig ist.
Erstens dürfte diese Konstellation sehr selten sein, und zweitens muss man deswegen (ohne Ihnen das jetzt zu unterstellen) das Kind nicht ins Klassenzimmer fahren.
Oh Herr Strobel, haben Sie Polemik studiert. Ich persönlich kenne nicht eine einzige Schule (und als Ableser kenne ich Dutzende, 80Km im Umkreis), an der jemand mit 50 KmH vorbeiheizt ( ausser den Eltern selbst), da überall Tempo 30, oder sogar 10 KmH gilt. Also Schaum vom Mund abwischen, und sachlich bleiben.
Die Schule am Roten Tor ist ihnen nicht bekannt?
Die Schule am Roten Tor ist eine Ausnahme, deren Eingang sich aber auf der Rückseite befindet.
Man könnte sich dieses sinnlose Gepolter sparen, wenn vor den betroffenen Schulen konsequent und über längere Zeit entsprechende Kontrollen mit Sanktionen durchgeführt werden würden. Und nicht nur ein belehrendes Hinweisen, nein, richtige und notwendige Sanktionen.
Merkt euch das, wenn die CSU wieder davon redet unsere Kinder zu schützen. Sie nehmen knapp 700 potentiell tödliche Unfälle von Kindern in Kauf nur um auf ein paar wenigen Straßen weiter mit tempo 50 heizen zu dürfen. Außerdem: 20% werden mit dem Auto zur Schule gebracht. 30% werden gefährdet. Wer wird von Schulstraßen wirklich eingeschränkt?
