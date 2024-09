Eltern gegen Söder: Verein kritisiert sein Festhalten an „Exen“

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) wollte die Diskussion eigentlich beenden: „Exen und Abfragen bleiben erhalten“, stellte er vergangene Woche auf einer Pressekonferenz klar. Die Landes-Eltern-Vereinigung der Gymnasien in Bayern e. V. will das Basta aber nicht akzeptieren. In einem offenen Brief an Söder schreibt nun die Vorsitzende des Vereins, Brigitte Bretthauer: „Eine große Mehrheit der Gymnasialeltern in Bayern lehnt kleine unangekündigte schriftliche Leistungsnachweise ab.“ Stattdessen sollten diese künftig angekündigt werden.

Es sei unbestreitbar, dass unangekündigte schriftliche Tests bei vielen Schülerinnen und Schülern Angst erzeugten, begründete der Verein seine Position. Zudem werde in der Berufswelt viel stärker lösungsorientiertes Denken und strukturiertes Arbeiten unter Druck verlangt. Diese Eigenschaften förderten die Tests jedoch nicht, heißt es in dem Schreiben. Abfragen will der Verband dagegen weiter zulassen. Söders Staatsministerium antwortete unserer Redaktion, dass man sich grundsätzlich nicht zu offenen Briefen äußere. Auch auf inhaltliche Nachfragen gab es keine Auskunft.

Söder mache Bildungspolitik mit Schnellschüssen, sagt die BLLV-Präsidentin

Simone Fleischmann, Präsidentin des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbandes (BLLV), hatte sich zuletzt ebenfalls gegen Söder gestellt: „Die Bildungspolitik in Bayern macht der Ministerpräsident mit Machtworten und Schnellschüssen und auf Basis eines veralteten tradierten Bildungs- und Leistungsverständnisses“, sagte sie am vergangenen Freitag.

Sie kritisierte auch den Umgang des Ministerpräsidenten mit Schülerinnen und Schülern. So hatte die 17-jährige Münchnerin Amelie Anfang des Monats eine Petition gegen Exen und Abfragen gestartet. Unterstützt wird die Petition von Organisationen wie der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft sowie Prominenten, darunter der Satiriker Max Uthoff. Fast 20.000 Personen haben sich ihr bisher angeschlossen. Es sei schlimm, dass der Ministerpräsident diese Petition schon im Ansatz mit einem Machtwort aushebeln wolle, sagte Fleischmann: „Da können wir uns die ganze Demokratiebildung an unseren Schulen sparen.“

Eine Studie bestätigt: Unangekündigte Test lösen Ängste aus

Die Petition und die Diskussion um Söders Entscheidung sind die jüngsten Ausläufer einer bereits länger geführten Debatte. So forderte vor zwei Jahren der Bayerische Elternverband die Abschaffung der unangekündigten Tests. Hintergrund war eine Studie der Universitäten Bayreuth und Wien, die an einer Hamburger Schule den Einfluss von unangekündigten Tests an 414 Mittel- und Oberstufenschülern untersuchte. Das Ergebnis: Wurden die Tests nicht angekündigt, hatten die Schülerinnen und Schüler weniger Freude am Unterricht und mehr Ängste. Sogar die Noten wurden schlechter. Die Forderung des Verbandes verhallte jedoch.

Zum Start des aktuellen Schuljahres kündigte dann Kultusministerin Anna Stolz (Freie Wähler) an: „Wir werden die Zahl der Leistungsnachweise unter die Lupe nehmen und die Frage diskutieren, inwiefern Leistungsnachweise angekündigt sein sollen.“ Besonders der Druck auf die Schüler sei ihr gegenüber immer wieder angesprochen worden. Und in Zeiten von Künstlicher Intelligenz müssten die Prüfungsformate ohnehin überprüft werden.

Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Kultusministerin Anna Stolz (Freie Wähler) haben sich gegen die Abschaffung der Stegreifaufgaben ausgesprochen. Foto: Sven Hoppe, dpa

Eine mögliches Aus der uangekündigten Prüfungen durch die Ministerin hätte zwar nicht alle Schulen getroffen, denn einige lassen bereits gar keine Exen mehr schreiben: Die jeweilige Lehrerkonferenz kann für die eigene Schule beschließen, die Tests nur noch angekündigt zu schreiben. Aber Stolz hätte den Stegreifaufgaben in ganz Bayern auf einen Schlag ein Ende bereiten können.

Nachdem Söder sich für die Exen ausgesprochen hatte, ruderte auch Stolz mit den Worten zurück: „Wir sind beide der Überzeugung, dass wir unsere Kinder und Jugendlichen dazu befähigen müssen, auch spontan und adäquat auf herausfordernde Situationen zu reagieren. Dazu gehören auch unangekündigte Leistungsnachweise.“

Das Kultusministerium will die Prüfungsformen nun „weiterentwickeln“

Zur Forderung der Landes-Eltern-Vereinigung diese abzuschaffen, teilte das Kultusministerium auf Nachfrage schriftlich mit: Man wolle die Prüfungsformen weiterentwickeln. Die Ministerin werde dafür in den Dialog mit der Schulfamilie treten. Auf die konkrete Frage, wie das Ministerium die Debatte über Exen fachlich beurteile, antwortete es nicht. Auf die Inhalte des offenen Briefs wollte es ebenfalls nicht eingehen.

Für den Erhalt von Exen hatte sich Stefan Düll, Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, eingesetzt. Es gehe dabei um Selbstdisziplinierung, zum Beispiel beim regelmäßigen Vokabellernen, sagte er in einem Interview mit unserer Redaktion. Der ein oder andere Leistungsnachweis schade nicht. Das Nervenkostüm werde zwar belastet – besonders bei schwächeren Schülern –, aber man müsse aufpassen, sich nicht an denjenigen zu orientieren, die Leistungen nicht bringen könnten oder wollten, sagte er.