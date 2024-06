Fanzone im Olympiapark kurz vor Schließung wegen Überfüllung

Schon zum EM-Auftakt hatte die Polizei Stunden vor Anpfiff niemanden mehr auf das Areal gelassen. Wer in München noch zum Public Viewing will, sollte auch beim Spiel gegen Ungarn Alternativen suchen.

Wer Deutschlands EM-Duell gegen Ungarn am Abend in größerer Gesellschaft in München verfolgen will, sollte sich eine Alternative zum Public Viewing im Olympiapark suchen. Die Fanzone sei "kurz vor der Schließung wegen Überfüllung", teilte die Stadtverwaltung am Nachmittag auf der Plattform X mit. "Bitte fahrt aktuell nicht mehr in den Olympiapark!" Die Fanzone war bereits seit 13.00 Uhr geöffnet.

Schon zum EM-Auftakt der deutschen Nationalmannschaft gegen Schottland am Freitag (5:1) war der Andrang auf das Public Viewing mit bis zu 25.000 Menschen so groß, dass die Polizei drei Stunden vor dem Anpfiff um 21.00 Uhr keine weiteren Besucher auf das Gelände ließ.

(dpa)