Österreich ohne Bayern-Neuzugang Laimer, Sabitzer fit

Bayern Münchens Neuzugang Konrad Laimer fällt für das EM-Qualifikationsspiel Österreichs in Belgien aus.

Der Mittelfeldspieler steht Nationaltrainer Ralf Rangnick an diesem Samstag (20.45 Uhr) wegen einer Sprunggelenksverletzung nicht zur Verfügung, wie Österreichs Fußballverband am Freitag mitteilte. Der 26-Jährige reiste allerdings mit nach Brüssel und könnte eventuell schon am Dienstag gegen Schweden wieder spielen. Sein zuletzt vom FC Bayern an Manchester United verliehener Teamkollege Marcel Sabitzer wird nach einer Knieoperation schon gegen die Belgier wieder im Kader stehen.

(dpa)