Pyrotechnik und Flaschenwurf: Neun Polizisten bei EM-Einsatz verletzt

Im Rahmen des EM-Spiels zwischen Dänemark und Serbien wurden am Dienstag neun Polizisten und ein Ordner verletzt. Mehrere Fans wurden festgenommen.

Die Polizei hatte am Dienstag im Rahmen des EM-Spiels zwischen Serbien und Dänemark in der Allianz Arena in München alle Hände voll zu tun. Insgesamt waren rund 2000 Beamte im Einsatz. Die Bilanz: Neun Beamte und ein Ordner wurden laut Polizei leicht verletzt. Mehrere Menschen seien unter anderem wegen Landfriedensbruchs, gefährlicher Körperverletzung und des Angriffs auf Polizeibeamte angezeigt worden. Sieben Menschen wurden vorläufig festgenommen.

Los ging es bereits gegen 12.30 Uhr, als mehrere tausend dänische Fans über die Arnulfstraße von der Innenstadt über den Steubenplatz zum Hirschgarten zogen. Die Polizei begleitete diese Aktion und musste zeitweise Straßensperrungen einrichten. Bei dem Fanmarsch kam es in zwei Fällen zum unerlaubten Gebrauch von Pyrotechnik. Ein Fan aus Dänemark wurde wegen einer Ordnungswidrigkeit nach dem Sprengstoffgesetz angezeigt.

Gegen 17 Uhr kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen der Polizei und serbischen Fans. Rund 5000 von ihnen hielten sich am Marienplatz auf. Nachdem auch dort Pyrotechnik gezündet wurde, kontrollierte die Polizei eine Gruppe Fans. Dabei wurden Flaschen und ein Stuhl in Richtung der Beamten geworfen. Diese reagierten daraufhin mit dem Einsatz von Schlagstock und Pfefferspray. Neun Polizisten wurden verletzt, sie sind aber weiterhin dienstfähig. Mehrere Personen wurden wegen Landfriedensbruchs, gefährlicher Körperverletzung und des Angriffs auf Polizeibeamte angezeigt. Von diesen Personen wurden sieben Tatverdächtige vorläufig festgenommen.

Nach Angaben der Polizei wurde auch im Bereich des U-Bahnhofs Marienplatz Pyrotechnik gezündet. Auch hier wurden entsprechende Ordnungswidrigkeiten angezeigt.

Auch während des Spiels in der Allianz Arena kam es zu einem Zwischenfall. Eine Person betrat das Spielfeld und wurde von Ordnern aufgehalten. Ein Ordner wurde dabei leicht verletzt. Der Flitzer wurde der Polizei zur weiteren Sachbearbeitung übergeben. Zudem kam es auch im Stadion mehrfach zum Gebrauch von Pyrotechnik. Die Ermittlungen dazu laufen noch.