Ende der Sommerferien in Bayern: Am Grenzübergang nach Österreich staut sich aktuell der Verkehr

Wer am Samstagmittag auf den Straßen unterwegs ist, merkt, dass die Sommerferien in Bayern bald vorbei sind: Am letzten Ferienwochenende ist auf Deutschlands Autobahnen einiges los. Dies macht sich gerade auch auf der Fernpassstraße in Tirol bemerkbar, die in die A7 übergeht. Auf deutscher Seite staut sich der Verkehr derzeit in beide Richtungen.

Ferienende: Verkehr staut sich am Grenztunnel auf der A7

Auf 1,2 Kilometern staut sich der Verkehr auf der A7 zwischen Füssen und Grenztunnel Füssen derzeit in Richtung Füssen. Autofahrer müssen mit einem Zeitverlust von bis zu sechs Minuten rechnen. In die Gegenrichtung nach Ulm stockt der Verkehr auf 1,7 Kilometern.

Auf der nahtlos übergehenden Fernpass-Bundesstraße B179 staut sich der Verkehr derzeit nach Angaben von Bayerninfo.de auf 12,2 Kilometern zwischen dem Grenztunnel Füssen und Reutte-Süd. Außerdem meldet Bayerninfo.de einen Stau auf 5,2 Kilometern zwischen Reutte-Nord und Vils.