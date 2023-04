Atomausstieg auch in Bayern: AKW Isar 2 abgeschaltet

Die Produktion von Atomstrom in Bayern gehört der Vergangenheit an. Der Meiler Isar 2 ist kurz vor Mitternacht vom Netz genommen worden. Abgeschlossen ist das Thema Kernkraft damit aber nicht.

Die drei letzten Atomkraftwerke in Deutschland sind in dieser Nacht abgeschaltet worden - darunter auch Isar 2 in Essenbach im niederbayerischen Landkreis Landshut. Um 23.52 Uhr wurde der Meiler vom Netz getrennt, wie eine Sprecherin des Betreibers PreussenElektra der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Neben Isar 2 gingen auch die AKW Emsland in Niedersachsen und Neckarwestheim 2 in Baden-Württemberg vom Netz. Damit ist der Atomausstieg in Deutschland vollzogen worden.

Etwa 1000 Kernkraft-Gegner feierten diesen Schritt bereits am Samstagmittag in München mit einem Atomausstiegsfest. BN-Vorsitzender Richard Mergner sprach dabei von einem historischen Tag und einem riesigen Erfolg der Anti-Atom-Bewegung.

CSU, Freie Wähler und FDP in Bayern kritisierten den Atomausstieg zum jetzigen Zeitpunkt. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte sich jüngst bei einem Besuch in Essenbach für eine erneute Verlängerung der Laufzeit ausgesprochen und zwar bis Ende dieses Jahrzehnts.

Der Meiler Isar 2 war 35 Jahre lang in Betrieb, laut Betreiber ohne einen einzigen Störfall. Zusammen mit dem bereits 2011 abgeschalteten Block Isar 1 wurden demnach am Standort Essenbach in 44 Jahren rund 600 Milliarden Kilowattstunden Atomstrom in das Netz eingespeist.

Allein Isar 2 habe mit einer jährlichen Stromproduktion von etwa 12 Milliarden Kilowattstunden rund 12 Prozent des in Bayern verbrauchten Stroms geliefert, teilte das Unternehmen mit. 3,5 Millionen Haushalte seien damit "rund um die Uhr zuverlässig mit CO2-armem Strom" versorgt worden. Zehnmal sei Isar 2 Weltmeister in der Jahresstromerzeugung gewesen. Umweltschutzverbände und etwa die Grünen sind überzeugt, dass der Stromverbrauch künftig mit erneuerbaren Energien gedeckt werden kann.

Die Folgen des Atomkraft-Zeitalters werden lange andauern. Der Atommüll muss gelagert und die Kraftwerke müssen rückgebaut werden. PreussenElektra hat die Genehmigung für den Rückbau von Isar 2 bei der Aufsichtsbehörde, dem bayerischen Umweltministerium, beantragt. Im Laufe des Jahres soll diese erteilt werden, so Guido Knott, Vorsitzender des Energiekonzerns. Dann könne mit der Demontage begonnen werden. Bis dahin seien Vorbereitungsmaßnahmen zu erledigen.

Umweltminister Thorsten Glauber (Freie Wähler) sagte der Deutschen Presse-Agentur: "Mit dem Rückbau der bayerischen Kernkraftwerke steht eine große Aufgabe bevor. Ziel des Rückbaus ist die grüne Wiese." Sicherheit sei dabei oberstes Gebot, so der Minister. "Der Rückbau erfolgt unter den gleichen strengen Sicherheitsvorgaben wie der Betrieb der Anlagen. Es gibt keinen Sicherheitsrabatt."

Das Umweltministerium teilte mit, beim Rückbau kerntechnischer Anlagen gelte der Grundsatz "Trennung von radioaktiven und nicht radioaktiven Stoffen sowie deren gesicherte Entsorgung". Jedes Teil werde nach dem Abbau zerlegt, gereinigt und ausgemessen. "Wenn die Grenzwerte der Strahlenschutzverordnung eingehalten werden und damit für Mensch und Umwelt keine relevante Strahlung mehr von den Teilen ausgeht, werden sie den bewährten Stoffkreisläufen zugeführt." 90 Prozent der Teile könnten wiederverwendet oder -verwertet werden. "Der kleinere Rest der Abbaumassen wird als radioaktiver Abfall sicher entsorgt."

In Bayern existieren für abgebrannte Brennelemente Zwischenlager an den Standorten Isar, Grafenrheinfeld und Gundremmingen. Betreiber ist der Bund, die Aufsicht liegt beim bayerischen Umweltministerium, wie der Ministeriumssprecher weiter erläuterte.

"Die Endlagerung des strahlenden Atommülls steht noch vor uns", sagte etwa Grünen-Fraktionsvorsitzender Ludwig Hartmann anlässlich des Atomausstiegs. "Strom für ein paar Jahrzehnte, tödlicher Atommüll für Jahrtausende – das ist kein Zukunftskonzept." Umso wichtiger sei es, dass das Ende der Atomkraftnutzung nun auch die Zunahme des Atommülls begrenze. Mit dem Atomausstieg gewinne Deutschland mehr Sicherheit und Unabhängigkeit.

Den deutschen Atomausstieg hatte nach der Nuklearkatastrophe von Fukushima 2011 die damalige Bundesregierung beschlossen. Eigentlich hätte er schon Ende 2022 vollzogen werden sollen. Wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine und der dadurch ausgelösten Energiekrise änderte die Ampel-Koalition nach einem Machtwort von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) im Herbst jedoch das Atomgesetz, um die drei letzten AKW über den Winter bis Mitte April weiterlaufen zu lassen.

(dpa)