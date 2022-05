Energiekosten

vor 47 Min.

Kalter Badespaß? So reagieren Bäder in der Region auf die hohen Heizkosten

Wegen der gestiegenen Energiepreise, senken manche Schwimmbäder die Temperaturen in den Becken.

Plus Wegen der gestiegenen Energiepreise senken Bäder die Temperatur in den Becken. Müssen Besucher jetzt frieren? Nicht unbedingt, zeigt ein Blick in die Region.

Von Quirin Hönig

Die Sonne kündigt sich an, die Temperaturen steigen, die ersten Freibäder öffnen ihre Türen – doch mancherorts wird der Badespaß dieses Jahr kühler ausfallen als gewohnt. Hintergrund sind die aufgrund des Ukraine-Krieges drastisch gestiegenen Energiepreise, die manche Bäder zum Sparen zwingen. So empfiehlt die Deutsche Gesellschaft für das Badewesen, die Wassertemperatur in den Becken um zwei Grad zu senken. Mehrere bayerische Schwimmbäder folgten diesem Vorschlag bereits, andere sehen noch keine Notwendigkeit.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen