15.07.2022

Bei den Sportvereinen könnten die Duschen bald kalt bleiben

Plus In der Krise ist Sport für Millionen Deutsche eine beliebte Abwechslung. Doch die Energiekosten fressen Löcher in die Kassen der Vereine. Wie soll das erst im Herbst werden?

Von Sarah Ritschel

Es könnte düster werden in der nächsten Saison für die Fußballerinnen und Fußballer des TSV Friedberg. Jetzt am Abend läuft das Training auf dem Rasenplatz gleich neben der Vierfachturnhalle am Stadtrand. „Wir überlegen, die Flutlichter weniger hell einzustellen, wenn die Energiepreise weiter so steigen“, sagt Karsten Weigl, Vorsitzender des TSV mit seinen 3.500 Mitgliedern. Die Beleuchtung für den Sportplatz, die überdimensionalen Straßenlaternen gleicht, ist ein Energiefresser. Sie frisst Löcher in die Vereinskasse. Zurzeit sind es besonders große Löcher.

